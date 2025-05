Lazio - Lecce, la Maestrelli con un ospite d'eccezione. E l'Olimpico si riempie: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'ultima della stagione davanti ai propri tifosi. L'ultima di campionato per ritrovare la vittoria in un Olimpico che si prepara a regalare un'atmosfera da brividi. Non solo la Nord, ormai specialista di coreografie meravigliose, ma anche la Curva Maestrelli è pronta a far sentire il proprio calore alla squadra. Lo farà con un'accoglienza che sta preparando da giorni e che prevede anche la presenza nel settore di Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, invitato per l'occasione.

"Sono felice di essere stato coinvolto per questa "sorpresa" alla squadra nell'ultima di campionato. Mi piace sempre stare in mezzo alle persone, soprattutto dove c’è gente che dimostra il proprio affetto per la mia famiglia. Lo faccio tante volte, anche senza bisogno di renderle pubbliche. Anzi, quelle che non vengono rese note sono quelle che mi piacciono di più. Questa volta ho accettato l'invito che mi è stato fatto e che coinvolge il “Lazio Club Campoli Appennino", intitolato a mio padre. Ovviamente mi sono comprato il biglietto, ci tenevo. Il biglietto per lo stadio va sempre acquistato".

Per il resto, l'Olimpico continua a riempirsi sempre di più. Siamo arrivati quasi a quota 50 mila presenze, frutto dei 29.036 abbonati e dei quasi 20.000 biglietti venduti.

