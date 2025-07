Lazio, il Taty Castellanos archivia lo stop: rientro in gruppo immediato

FORMELLO - Breve riposo e subito in campo. Ecco di nuovo il Taty Castellanos. Il problema fisico di ieri aveva spaventato tutti, il lancio a terra del fratino faceva temere il peggio per le sue condizioni e per il suo umore. Nulla di grave, invece. Era uscito solo per precauzione, l'aveva fermato una fitta ai flessori della coscia destra. Gli è bastato solamente un po' di recupero in mattinata per tornare immediatamente al Fersini e riunirsi al resto del gruppo. Un primo allenamento differenziato, con scarpini e pallone, e poi subito dentro nella partitella studiata da Sarri. Anche nelle palle inattive è stato protagonista, sia sulle punizioni che sui calci d'angolo. L'allarme, quindi, sembra rientrato. Da Formello arrivano rassicurazioni.

