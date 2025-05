Lazio | Rovella insegue (ancora) il primo gol: quel sogno raccontato ad Auronzo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un appuntamento da non rinviare (ancora). Nell'ultima gara della stagione, Rovella insegue il suo grande obiettivo. Nessun gol in 73 presenze in biancoceleste. Un "vuoto" che si allunga su due stagioni. Un'emozione che il centrocampista insegue con tenacia: "Cerco il primo gol in biancoceleste. Vorrei farlo sotto la Nord", confidò lo scorso luglio nel ritiro di Auronzo di Cadore. Aveva appena preso la maglia numero 6, quella che era stata di Lucas Leiva. Con Sarri un apprendistato tortuoso in un'annata gravata da diverse soste ai box. La rivisitazione tattica con Baroni aveva sollevato dubbi su Rovella cardine del nuovo corso.

Subito titolare alla prima di campionato contro il Venezia, in panchina una settimana dopo a Udinese. Poi Rovella si è preso la Lazio. Da protagonista, in regia, in tandem con Guendouzi. Poi ha conquistato la Nazionale: tre presenze. Continuando a rincorrere quel sogno tanto atteso in biancoceleste. L'amarezza per la rete annullata a Parma una ferita aperta a lungo. A fine stagione, riporta La Gazzetta dello Sport, la Lazio provvederà al suo riscatto obbligatorio dalla Juventus. Nel frattempo, domani proseguirà la caccia al gol: per la Lazio in Europa e con una dedica anticipata a sua figlia, che nascerà presto, Venere.

