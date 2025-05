Lazio, Giordano difende Baroni: "Ha fatto un ottimo lavoro, non è criticabile"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Baroni promosso a pieni voti per Bruno Giordano: "Non capisco chi ha dubbi a riguardo. Ha svolto un ottimo lavoro, non è criticabile", ha detto ai taccuini de Il Corriere della Sera. Quello che piace all'ex bomber è che la Lazio ha un'identità definita, un’idea di gioco per imporsi sugli avversari.

Ma in molti criticano al tecnico il fatto di essersi imposto poco sul mercato. Su questo Giordano non è d'accordo: "L’allenatore può e deve indicare le proprie preferenze, ma a decidere, alla fine, è la società". La collaborazione tra le parti, ovviamente, deve esserci, e per lui Baroni è aperto al dialogo.

Negli ultimi mesi però il rendimento della squadra è un po' calato, complice anche un mancato aiuto dal mercato di gennaio, secondo l'opinionista: "I tre giocatori arrivati in inverno non hanno inciso molto. Ma possono crescere. Se si crede nel progetto, bisogna dare tempo all’allenatore di lavorare".

E un eventuale sesto posto in classifica della Lazio a fine stagione sarebbe un fallimento? "No", ha risposto prontamente Giordano. I biancocelesti si sono lasciati dietro grandi squadre, come per esempio il Milan: "Ma in vista dell’anno prossimo vorrei si pensasse a inserire qualche gol in più a centrocampo. L’attacco va aiutato di più", ha concluso.

