Torino, Vanoli avverte la Roma: "Vogliamo finire nel migliore dei modi"

Non basterà una vittoria. Per sperare di centrare un ormai improbabile quarto posto, alla Lazio non sarà sufficiente battere il Lecce, ma dovrà sperare in un doppio passo falso di Juventus e Roma nelle trasferte contro Venezia e Torino. Alla vigilia della sfida contro i giallorossi, il tecnico granata Paolo Vanoli ha presentato la gara in conferenza stampa, chiarendo di voler concludere il campionato con un risultato positivo.

"Che partita sarà? Difficile. La Roma con Ranieri ha fatto qualcosa di straordinario, è una squadra di valore e sappiamo che cosa si gioca. Noi vogliamo finire nel migliore dei modi".

