Lazio | Pedro ringrazia Baroni: "Fondamentale per me e per la squadra. Vi spiego..."

Nel corso dell'intervista rilasciata nel Match Program di Lazio-Lecce, Pedro ha avuto modo di ringraziare anche mister Baroni che - lo spiega direttamente lui - ha avuto un ruolo fondamentale nella sua stagione. Lo spagnolo è entrato nel merito del tema: "Mi sento davvero bene e mi diverto con la Lazio. So che ogni momento può essere l'ultimo, per questo voglio godermi tutto di questa meravigliosa esperienza. Baroni è stato determinante nel gestire il mio ruolo in campo e con la squadra. Abbiamo un bel rapporto, mi trovo benissimo con lui".

