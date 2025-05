Calciomercato Lazio | Idea Krstovic se parte Castellanos: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO / RASSEGNA STAMPA - Si prospettano giorni caldi a Roma. L'estate tra poco entrerà nel vivo, le temperature si alzeranno, si aprirà il calciomercato. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile: se arrivasse l'offerta giusta, chiunque potrebbe partire. Anche in base a questo, c'è da capire quale sarà il reale budget della Lazio e quali sono i profili da poter puntare.

Una cosa è certa, l'obiettivo è puntellare la zona offensiva. Un conto è prendere qualcuno che possa convivere con Castellanos, mentre sarebbe diverso se l'argentino dovesse andare via. Se la Lazio ricavasse più di 35 milioni da un'eventuale cessione del Taty, allora prospettive e nomi di mercato cambierebbero. Lotito e Fabiani stanno visionando diversi profili, ma sono vigili anche in Serie A. Come riportato da Il Messaggero, un profilo che piace è quello di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino in forza al Lecce, prossimo avversario biancoceleste di domenica. Il classe 2000 ha realizzato in questa stagione 11 gol e 4 assist in salento ed è finito nel mirino di Fiorentina, Juventus e Torino. Prima ci si sfiderà all'Olimpico, poi ci sarà modo di capire se il futuro riserverà un rapporto diverso tra la Lazio e Krstovic.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.