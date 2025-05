Lazio - Lecce, le probabili formazioni: rientra Zaccagni, Pedro spera

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultimo ballo all'Olimpico. La Lazio chiude in casa la sua stagione ospitando il Lecce di Giampaolo. In panchina però non ci sarà Baroni, espulso a San Siro contro l'Inter. A guidare la squadra sarà Del Rosso. Davanti a Mandas tra i pali, la scelta al centro dovrebbe ricadere ancora su Romagnoli e Gila. Parte dietro Gigot che spera comunque in una maglia da titolare. Come terzini ci sono pochi dubbi su Marusic a destra; mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Nuno Tavares e Pellegrini, rientrato dalla squalifica. È out Lazzari (come Patric), fermo per un problema muscolare. In mediana confermati nuovamente Guendouzi e Rovella. Sulla trequarti torna Zaccagni a sinistra, con Dia al centro e Isaksen a destra (insidiato da Pedro) a completare il reparto. A guidare l'attacco sarà ancora il Taty Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Gigot, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Noslin, Tchaouna, Pedro. All.: Del Rosso.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Coulibaly; N’Dri, Helgason, Banda; Krstovic. All.: Giampaolo.