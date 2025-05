Roma, Dovbyk racconta: "Ranieri ci ha fatto vedere un video di Castellanos..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista da parte di Football School all'attaccante della Roma Artem Dovbyk. Oltre a parlare del finale di stagione, chiarendo anche le sue condizioni fisiche, l'ucraino si è soffermato su Claudio Ranieri e su un dettaglio prima della gara contro il Milan. Il tecnico infatti ha mostrato un video del Taty Castellanos, centravanti della Lazio.

Queste le sue parole in merito: "Ranieri è un tecnico con grande esperienza, intelligenza e molto attento ai dettagli. Prima del Milan ci ha mostrato un video in cui Castellanos, durante Lazio-Juventus, provocava Kalulu, facendolo espellere. Bene, nella sfida contro i rossoneri Mancini ha avuto la stessa situazione con Gimenez e quest'ultimo è stato espulso. Queste piccole cose fanno la differenza. Non abbiamo perso per 19 partite, ha stravolto la nostra stagione".

