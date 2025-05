Calciomercato Lazio | Zaccagni, sirene di Premier: il Nottingham pensa al colpo

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato si muove e il nome di Mattia Zaccagni finisce sui taccuini della Premier League. Secondo quanto riportato da SportsBoom, il Nottingham Forest starebbe valutando seriamente il profilo dell’esterno biancoceleste come possibile erede di Morgan Gibbs-White, destinato – a suon di milioni – al Manchester City. Un interesse concreto, alimentato dal rendimento costante del numero 10 della Lazio, che in questa stagione ha collezionato 10 reti in 45 presenze e si è imposto come uno dei pilastri della squadra di Baroni.

Il profilo di Zaccagni, per qualità, abnegazione e disciplina tattica, calzerebbe a pennello nel sistema di gioco di Nuno Espirito Santo, tecnico del Forest, che punta su giocatori versatili e generosi. Il club inglese si è garantito l’Europa per il prossimo anno e punta a salire ancora. Il contratto del laziale scade nel 2029, ma il prezzo del suo cartellino – secondo il portale britannico – sarebbe inferiore ai 35 milioni di sterline, cifra ben lontana dai 70 milioni richiesti dal Forest per Gibbs-White: un’occasione, insomma, per chi vuole scommettere su un giocatore completo e già pronto.

Resta da capire ora la posizione della Lazio e soprattutto quella di Zaccagni. Lotito è da sempre un osso duro in sede di trattativa, ma di fronte a certe cifre e a un ciclo che potrebbe rinnovarsi, tutto può succedere. L’estate è lunga e le sirene inglesi cantano forte. Se il Nottingham dovesse affondare il colpo, sarà interessante vedere se il cuore di Mattia resterà a Roma… o inizierà a battere con accento britannico.

