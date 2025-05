Lazio, una stagione negativa per Tchaouna: il dato dell'underperformance

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima stagione in biancoceleste di Loum Tchaouna è stata al di sotto delle aspettative. L'ex Salernitana è giovane, ha bisogno di tempo, i tifosi lo sapevano e continuavano a ripeterlo per convincersi di poter dare più tempo al francese. Ma Tchaouna di occasioni ne ha avute tante e non è mai riuscito ad incidere veramente. La crescita di Isaksen è stata ingombrante, la sostanza di Pedro ancora di più.

Proprio in questo contesto, Tchaouna si è rivelato come uno dei "maggiori underperformer" del campionato. La rivista L'Ultimo Uomo, utilizzando i dati di StatsBomb, ha stilato una classifica dei calciatori che hanno underperformato di più in questa Serie A. Il classe 2003 della Lazio è al nono posto con una percentuale negativa di 55,75%, calcolata con un un parametro utilizzato nel calcio per misurare la prestazione superiore/insufficiente di un giocatore o di una squadra in termini di gol, esclusi i rigori. Si tratta della formula (np gol - npxG) / npxG, la quale rappresenta il rapporto tra gol non su rigore (np gol) e gol attesi non su rigore (npxG).

