Serie A | Bufera arbitri, l'assistente Rocca accusa: "Rocchi bussa in sala VAR..."

Una vera e propria bufera rischia di scoppiare nel mondo arbitrale. L'assistente Domenico Rocca, infatti, ha scritto una lunga lettera indirizzata alla Commissione Arbitrale Nazionale, nella quale sono contenuti una serie di attacchi riguardo la gestione del gruppo di arbitri italiani e di alcuni episodi del campionato ancora in corso.

"Mai avrei immaginato di dover giungere a scrivere alla mia commissione", inizia così la missiva spedita alla CAN da Rocca che, tra i vari episodi passati in rassegna, si è soffermato su quello del rigore non concesso in Inter - Roma per una trattenuta su Bisseck, a suo dire decisivo nella lotta per il titolo. Nel mirino dell'assistente sono finiti il supervisore VAR di quella giornata Andrea Gervasoni e il designatore Andrea Rocchi. Queste alcune delle parole contenute nella lettera:

“Possiamo aggiungere Udinese–Parma dove viene concesso un calcio di rigore giusto, solo perché a Lissone come supervisore Rocchi si alza rapidamente dalla postazione per ‘bussare’ (si sente anche nell'audio delle registrazioni) più volte sul vetro della stanza di Paterna Var e Sozza Avar per richiamare la loro attenzione che a sua volta chiameranno l'arbitro per un OFR e far assegnare giustamente come detto un rigore che i VAR si erano persi. Ma perché in Inter-Roma, Gervasoni supervisore di giornata non ‘bussa’ ai VAR per far assegnare un calcio di rigore netto (dove la Commissione al raduno ammette pubblicamente davanti a tutti arbitri e assistenti che abbiamo perso un rigore netto) a favore dell'Inter? Errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli”.

