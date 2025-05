Lotito: "Il mio intervento sul Matera Calcio non è un'ingerenza, ma solo..."

Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il mio intervento sul Matera Calcio, nasce da un sincero desiderio di offrire il mio contributo, umano e professionale, a una piazza storica e appassionata come Matera. Non si tratta di un'ingerenza, ma di una disponibilità concreta a mettere a disposizione della città i rapporti costruiti in oltre vent'anni di attività nel mondo del calcio, dalla Serie D alla Serie A, con l'unico obiettivo di aiutare il territorio a dotarsi di una società solida, credibile e all'altezza delle proprie ambizioni". Lo ha dichiarato all'ANSA Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e patron della Lazio. "Se ci sarà la volontà comune - aggiunge - sono pronto a fare la mia parte in spirito di servizio e senza secondi fini". Lotito ha poi voluto chiarire "di non aver mai avuto, né direttamente né indirettamente, alcun contatto con il signor Tosoni, attuale presidente del Matera Calcio. Qualsiasi affermazione contraria è destituita di fondamento".

