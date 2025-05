Calciomercato Lazio | Kalimuendo, quante richieste: la concorrenza aumenta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Come vi abbiamo raccontato, nel mirino della Lazio per l'attacco c'è anche Arnaud Kalimuendo. La società biancoceleste sta guardando al centravanti del Rennes, autore di 17 gol in Ligue 1 quest'anno, per sopperire a un'eventuale partenza del Taty Castellanos. Il francese ha una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, oltre che un contratto fino al 2027.

La concorrenza però aumenta sempre di più. Come riportato da jeunesfooteux.com, infatti, su di lui ci sono diverse squadre europee, come il Marsiglia di De Zerbi, sempre in Francia, l'Eintracht Francoforte e lo Stoccarda in Bundesliga, e il Crystal Palace in Premier League, qualificato all'Europa League per la prossima stagione dopo aver vinto l'FA Cup. La Lazio, se vorrà affondare il colpo, dovrà accelerare e superare l'interesse di altri club in corsa.

