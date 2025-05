Dopo i fantastici due giorni al Campidoglio si marcia verso Tivoli con “E Penso a Te” 125 anni di Lazio

Essere stati per due giorni nel centro di Roma, ribadendo la centralità della Società Lazio nella capitale ha messo la ciliegina sulla torta di una manifestazione che diventa sempre più bella, coinvolgente ed emozionante, quindi grazie ancora da Alessandro Onorato e Andrea Imbimbo, per le sale concesse che hanno impreziosito ancora di più i cimeli esposti dando Lustro alla più antica e grande polisportiva europea.



Il tour nato per ricordare i 125 anni della Polisportiva, continua il 1 e 2 Giugno nel centro storico dell’antica Tibur che vanta di essere nato prima di Roma e messo a disposizione dell’amministrazione comunale.

Per rendere omaggio ai colori biancocelesti sono state coinvolte tutte le associazioni sportive locali che assieme alla “Tibur Crew” hanno trasformato la due giorni in una festa dello sport Tiburtina.

Gli eventi si apriranno il sabato, poi proseguiranno domenica e lunedì accogliendo le tante società della Lazio che hanno aderito, sono più di 50 le discipline che si cimenteranno tra la piazza Garibaldi e l’anfiteatro di Bleso inclusi i paracadutisti della Lazio che atterreranno lunedì pomeriggio.



La mostra sempre ad ingresso gratuito si svolgerà il 1 e il 2 giugno alle scuderie estensi al cui interno domenica pomeriggio ci saranno due convegni, il primo alle 16,30 con Guido De Angelis e Agostino Lattuille che presentando il libro “Lazio Day” racconteranno lo scudetto del 2000, mentre alle 18,00 si tratterà “lo sport nel diabete infantile.”



Anche in questa tappa quindi si festeggerà il 25’ dello scudetto del 2000, con un esposizione di cimeli del periodo di Cragnotti che dalla coppa Italia del 98 alla supercoppa del 2000 hanno segnato un epoca fantastica e irripetibile (almeno in quella maniera) dove una squadra stellare è salita alle vette del calcio europeo.



Sarà presente il nuovo falconiere della manifestazione, con l’aquila simbolo della Lazio che già ha ben figurato a Caprarola e Roma così da far felici i tanti bambini che si avvicineranno, proseguirà il toto nome che vede Vittoria in vantaggio.



Oltre al tour 98/2000, All'interno della protomoteca si potrà visionare un vero e proprio museo che farà brillare gli occhi agli amanti di ogni genere sportivo che hanno vissuto in maniera diretta o indiretta quei momenti.

La maglietta del 1935 e il pallone di Piola, la Bicicletta di Fausto Coppi, Il costume di Ghira olimpionico nella pallanuoto, la Casacca di Glorioso il più grande giocatore italiano del Baseball e molti altri, centinaia di migliaia di atleti che hanno portato a Roma e in Italia titoli Olimpici-Mondiali-Europei e Italiani, varcando dei confini inimmaginabili e molti sconosciuti ai tantissimi sportivi

La mostra presentata proprio al comune di Roma il 9 Gennaio e in regione Lazio il 17 Marzo, si svolgerà poi anche a -Tivoli e Vico nel Lazio e sarà curata dalla LAZIO con i Tifosi e associazioni Locali, assieme al museo www.maglielazio.it e dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, associazioni leader del settore che proporranno in maniera inedita le gesta dei campioni in biancoceleste.



Il programma di ogni singola giornata sarà specificatamente dettagliato dagli organizzatori sulla loro pagina Facebook.

“E penso a TE”