Lazio, Di Michele spiega: "Pedro cambia le partite. Zaccagni? Dovrebbe segnare di più..."

Ai microfoni di Radio Laziale, l'ex calciatore David Di Michele ha parlato della stagione della Lazio e di alcuni singoli della squadra di Baroni. In particolare si è soffermato su Pedro e Zaccagni, oltre che su Krstovic che arriverà all'Olimpico con il Lecce all'ultima giornata di campionato. Queste le sue parole: "Baroni ha fatto qualcosa di molto importante. Pedro mi somigliava, anche se in maniera un po' diversa, quando entra riesce sempre a dare vivacità e cambiare la partita. Krstovic? È pronto a fare il salto di qualità in squadre che lottano per obiettivi internazionali come la Lazio. Zaccagni sicuramente non è un goleador, per le possibilità che si crea sotto porta dovrebbe avere un bottino molto più alto".

