Lazio, senti Oddi: "Gila al Milan? Mi dispiacerebbe, ma..."

Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l'approdo di Igli Tare al Milan e di una possibile operazione di mercato che coinvolgerebbe i biancocelesti. Ecco di seguito le sue parole: “Tare al Milan potrebbe significare un’offerta dei rossoneri per Gila? Può darsi, io comunque fossi la Lazio terrei lo spagnolo; poi è chiaro che molto dipenderà dal tipo di offerta che arriverà".

"La Lazio non ha avuto grossi aiuti dal mercato ultimamente, specialmente se pensiamo alla sessione invernale; Gila sta facendo bene, ha dimostrato di essere un buon difensore. Adesso il problema non è tanto cederlo, quanto rimpiazzarlo adeguatamente. A me dispiacerebbe molto se andasse via, ma la società deve capire da come ripartire per rinforzarsi”.

