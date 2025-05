Calciomercato Lazio | Ioannidis e la polemica sulla fidanzata: cosa succede in Grecia

CALCIOMERCATO LAZIO - È il nuovo obiettivo di mercato della Lazio, Fotis Ioannidis. Tornato in voga dopo l'estate scorsa, la società biancoceleste lo sta seguendo da vicino come possibile rinforzo offensivo, soprattutto in caso di un possibile addio del Taty Castellanos. La valutazione del Panathinaikos è scesa a 15 milioni di euro, trattabili, visto il rendimento al ribasso rispetto a quello della stagione passata. In Grecia, oltre a qualche infortunio di troppo, associano il calo del centravanti alla sua relazione con la giornalista Eleni Voulgaraki.

I due, secondo quanto riportato dalla stampa ellenica, sono molto innamorati e non perdono occasione, per quanto possibile, per stare insieme. Si sono fidanzati da qualche mese, ma vivono già insieme e Ioannidis l'ha presentata alla sua famiglia. "L'amore ha giocato un ruolo importante nella mia vita. Provo un senso di benessere, di calma e mi diverto, e questo è ciò che conta, credo", ha dichiarato di recente come scritto da youweekly.gr. La polemica, in riferimento alla loro storia, si basa anche e soprattutto sulla differenza di dieci anni d'età che c'è tra loro.

"Sto benissimo. Non credo di fare nulla di diverso, vivo normalmente. Faccio quello che mi dice il cuore e non mi interessa delle critiche e degli attacchi che possono arrivare sulla mia vita privata. Questa riguarda soltanto me: sono molto felice e decido io quando e cosa condividere", ha detto Eleni Voulgaraki nelle ultime settimane. La coppia quindi sta benissimo e non ha alcuna intenzione di separarsi: erano insieme anche durante il viaggio a Roma lo scorso aprile nel periodo di Pasqua. Chissà che ora non possano tornare proprio insieme nella Capitale, ma per rimanerci.

