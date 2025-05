Lazio, Zauri: "Pedro mi ricorda Klose. Baroni? Lavoro ottimo..."

Intervenuto ai mcirofoni di Radio Laziale, l'ex terzino biancoceleste Luciano Zauri ha commentato il cammino della Lazio in campionato e il lavoro solto da Marco Baroni nell'arco della stagione, prima di concentrarsi su alcuni singoli coem Pedro e Castellanos.

"La Lazio non credo abbia molte possibilità. La Juve è la squadra messa meglio. Il pareggio ottenuto a Milano permette di tenere aperta una possibilità, anche le posizioni mi sembrano consolidate. Baroni ha fatto un ottimo lavoro, ha giocato tutta la stagione con quasi due centrocampisti. Ha migliorato tutti i giocatori. Il giudizio non può dipendere dalla competizione europea a cui si qualifica la Lazio. Se Rovella e Guendouzi hanno giocato il 90% delle partite vuol dire che la Lazio ha un problema lì e poi chiaramente manca qualcosa davanti, quando Castellanos è mancato si è sentito e la Lazio ha fatto meno punti. Qualche errore ai giovani va concesso, ma se si vuole migliorare si può aggiungere qualcosa".

CASTELLANOS - "Castellanos ha segnato, certo non come Immobile che sotti i 20 veniva criticato. Taty ti alza la squadra di 20 metri e ne beneficiano i tre dietro. A volte avrebbe bisogno di un cambio per essere più fresco o per alternarsi".

PEDRO - "Io avuto la fortuna di allenarmi con Klose, un giocatore che non finiva mai di stupirci, penso sia un prototipo del genere. Il modello è quello. Non è un ragazzo, ma gioca sempre con entusiasmo e con il sorriso partendo dalla panchina. Un giocatore che vuole responsabilità e al quale i compagni si affidano. Non è un ex calciatore, quando entra i compagni sanno che è uno che vuole essere determinante".

