Lazio, Calori ricorda: "Tolsi lo scudetto alla Juve. Prima della gara Gaucci..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche la stagione 2024/2025 sta volgendo al termine con la 38ª giornata del campionato di Serie A che si concluderà ufficialmente domenica 25 maggio. Tanti i verdetti ancora da scrivere: dallo scudetto all'Europa passando per la lotta salvezza.

Tutto può ancora succedere in 90 minuti e anche se alcune situazioni sembrano ormai certe, come il primo posto del Napoli, nel calcio non si può mai dire. Ne sa qualcosa Alessandro Calori che proprio 25 anni fa con il suo gol consegnò la vittoria dello scudetto alla Lazio ai danni della Juventus.

L'ex calciatore ha ripercorso quei momenti sulle pagine de La Repubblica: "Tolsi alla Juve uno scudetto all’ultimo, io tifoso bianconero cresciuto nel segno di Scirea. Fu un segno del destino. Non è vero che i giocatori della Juve ci chiesero di rallentare. Erano zitti, quasi increduli. Prima della partita Gaucci ci minacciò di mandarci in Cina se non avessimo fatto il nostro dovere", ha concluso Calori.

