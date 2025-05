Lazio, Gregucci: "Ultima giornata? Tutte venderanno cara la pelle"

Sarà il Lecce l'ultimo avversario della Lazio nella sfida in programma domenica 25 maggio alle 20.45. Una gara tutta da vivere per i biancocelesti che vogliono tornare a vincere davanti al pubblico di casa e conquistare un posto in Europa. Sul tema ecco il pensiero di Gregucci ai microfoni di Radiosei: "L’ultima di campionato, non vorrei banalizzare, ma credo che il Venezia possa mettere pepe sul match contro la Juventus. Il Torino ha vinto una sola gara nelle ultime 10, non penso sia decoroso chiudere in questo modo. Anche il Lecce si gioca tantissimo, serve una Lazio arguta ed intelligente per vincere. Sarà una domenica molto interessante, ricca di verdetti. Tutte venderanno cara la pelle, poi tireremo le somme".

"Il futuro della Lazio? Fondamentale la condivisione fra le parti. Se c’è qualcosa che non collima, è meglio lasciarsi subito. Il progetto deve essere sposato da tutte le componenti e gradirei che la rosa abbia più senso di appartenenza. Bisogna decidere insieme l’obiettivo, chiarire il budget e le strategie. Se le componenti non sono in linea, se qualcuno non fosse d’accordo con la rotta da tracciare, sarebbe inutile proseguire insieme. Il primo che mette un remo in mare e non condivide la strategia, deve far suonare il campanello d’allarme. Tutti devono condividere".

