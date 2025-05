Pedro saluta Reina: "In Nazionale e alla Lazio momenti indimenticabili" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È trascorso solo qualche giorno dall'annuncio dell'ex Lazio Pepe Reina che ha deciso di chiudere la sua carriera da professionista al termine di questa stagione. Tantissimi i messaggi al suo indirizzo tra cui quello di Pedro, suo compagno in Nazionale e in biancoceleste, che sui social ha scritto un vero e proprio attestato di stima.

"Congratulazioni Pepe Reina per la tua fantastica carriera, per tutto quello che hai ottenuto!!! È stato un grande piacere giocare e divertirsi insieme per tanti anni in Nazionale e alla Lazio, quanti momenti indimenticabili! Auguro il meglio a te e alla tua famiglia in questa nuova fase che inizia. Non cambiare mai leggenda!!", queste le parole di Pedrito.

