Lazio - Lecce, procede la vendita dei tagliandi: il parziale

Lazio - Lecce sarà l’ultima partita della stagione, i biancocelesti avranno l’occasione di disputarla in casa nella speranza di poter salutare i tifosi, dandogli appuntamento a dopo l’estate, nel miglior modo possibile. Una gara delicata, tutto è ancora in ballo e l’apporto del popolo laziale sarà fondamentale per gli uomini di Baroni che si giocano l'ultima chance per un posto in Europa. La società, dopo la sfida con l’Inter, ha lanciato un appello a cui i tifosi hanno risposto e, secondo quando appreso dalla nostra redazione, al momento sono circa 9.000 i tagliandi venduti. Numero che potrebbe aumentare nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Pubblicato il 20/05