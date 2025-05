Lecce, Giampaolo in ansia verso la Lazio: problemi per Rebic

TUTTOmercatoWEB.com

È iniziata la preparazione del Lecce in vista dell'ultima giornata di campionato contro la Lazio. All'Olimpico Giampaolo dovrà fare a meno sicuramente di Morente, squalificato, Jean e Marchwiński, che hanno finito da tempo la loro stagione.

In mattinata, però, Burnete è tornato a lavorare in gruppo, mentre Pierret si è allenato ancora a parte. Chi tiene più in ansia però il tecnico giallorosso è Ante Rebic, che per un problema alla caviglia destra ha svolto un lavoro differenziato. Per la gara di domenica sera dovrà essere valutato in settimana.

