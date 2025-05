Lazio - Lecce, tutti all'Olimpico per l'ultimo atto: il dato aggiornato dei biglietti

Lazio - Lecce l'ultimo atto della stagione. La squadra di Baroni spera di salutare la propria gente al meglio, mettendo in cassaforte tre punti e una vittoria che manca da tempo all'Olimpico. Oltretutto, un successo sarebbe fondamentale ai termini di un posto in Europa.

Pertanto, stando a quando appreso dalla nostra redazione, al momento sono stati venduti circa 11.000 i tagliandi, superando quota 40.000 presenze. Il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore e nei prossimi giorni, la proiezione si aggira sui 50.000.

