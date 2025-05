Calciomercato Lazio | Dalla Grecia: "Emissario ad Atene per Ioannidis"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio torna su Fotis Ioannidis? Dalla Grecia assicurano di sì. L'attaccante, classe 2000, era stato accostato ai biancocelesti già l'estate scorsa, sul giocatore del Panathinaikos c'era anche il Bologna, ma i due club non avevano affondato per via della richiesta del club di Atene da 20 milioni di euro. Ora lo scenario è cambiato, perché Ioannidis è reduce da una stagione in chiaroscuro, con solo 11 gol segnati in stagione. Il prezzo è sceso e la Lazio sarebbe pronta a tornare all'assalto.

Secondo quanto riferisce il portale greco Sportdog.gr, nei giorni scorsi un emissario della Lazio si è recato ad Atene per discutere con il Panathinaikos di Ioannidis. Una mossa che sarebbe propedeutica a intavolare una trattativa, con il cartellino di Ionnaidis che oggi viene valutato circa 15 milioni. La Lazio può cambiare volto al proprio attacco, perché Dia e Castellanos non sono intoccabili, dipenderà dalle offerte in arrivo. Il Taty - come avevano anticipato in esclusiva - piace molto in Liga e in Premier e la Lazio lo valuta circa 30 milioni di euro.

