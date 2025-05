WOMEN | Serie A, la top 11 della stagione: presenti due biancocelesti - FOTO

La Serie A Femminile si è conclusa da pochissimo dando i suoi verdetti, positivo per la Lazio Women che da neopromossa è stata una delle rivelazioni del campionato. Nessuno si sarebbe aspettato un’annata così, le biancocelesti hanno conquistato la salvezza dimostrando di poter tener testa anche alle big. Si sono particolarmente distinte, tra tutte, Clarisse Le Bihan e Martina Piemonte: 11 gol segnati e 9 assist per la francese, 17 reti e 3 assist per l’ex Everton. Entrambe in doppia cifra al loro primo anno con l’aquila sul petto, autrici di prestazioni importanti che hanno ampiamente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di squadra. Di diritto si sono guadagnate un posto nella top 11 della stagione della Figc, di seguito la formazione ideale completa:

