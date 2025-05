Calciomercato Milan | Tare, quanti ex Lazio in lista! Da Milinkovic e Luiz Felipe a...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È ormai praticamente fatta per l'arrivo di Igli Tare al Milan come direttore sportivo. Dopo l'esperienza alla Lazio, l'albanese ha deciso di tornare in Italia e sposare il progetto dei rossoneri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il diesse avrebbe già in mente una lista di nomi per il futuro della squadra.

Tra questi ci sono diversi ex giocatori biancocelesti, partendo da Luiz Felipe, attualmente al Marsiglia dopo l'avventura all'Al-Ittihad. L'obiettivo principale per la difesa, però, come vi abbiamo raccontato, è Mario Gila, che proprio Tare aveva portato alla Lazio. Per il centrocampo, invece, il suo sogno sarebbe quello di riportare in Serie A Sergej Milinkovic-Savic, ma non sarà facile, a livello economico, strapparlo all’Al-Hilal.

Il resto dell'elenco comprende Comuzzo, Leoni e Coppola per il reparto arretrato; Udogie (che Tare aveva già provato a portare alla Lazio) e Ndoye per le fasce; e Lucca e Odgaard per l'attacco.

