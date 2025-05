Lazio, De Canio: "È assurdo mettere in discussione Baroni". E con l'Inter...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha fermato sul pareggio l'Inter a San Siro e ora spera nel miracolo Champions League all'ultima giornata. Ai microfoni di TMW Radio, mister Luigi De Canio ha parlato della stagione dei biancocelesti e della gara contro i nerazzurri, tornando anche allo 0-6 dell'andata tra le due squadre. Di seguito le sue parole.

"Inter - Lazio? Il valore dell'allenatore conta. I più importanti sono i calciatori, con le loro qualità balistiche, fisiche, morali, ma ci deve essere chi ha lo spessore per guidarli. Lo 0-6 dell'andata? La Lazio era impegnata per un posto Champions, ha un allenatore bravissimo che è assurdo mettere in discussione, ha giocatori importanti e che hanno orgoglio e si sono tolti delle soddisfazioni. Voleva vincere per la Champions, non per vendicare la gara dell'Olimpico".

