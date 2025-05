Lazio, Stovini: "Non credo voglia giocare in Conference. E con il Lecce..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultima giornata deciderà tutto il campionato di Serie A. Dallo Scudetto alla corsa all'Europa fino ad arrivare alla lotta salvezza. A novanta minuti dalla fine mancano ancora tantissimi verdetti. Proprio di questo ha parlato l'ex calciatore Lorenzo Stovini, che ospite di Antenna Sud si è soffermato soprattutto su Lazio - Lecce. Di seguito le sue parole.

"La Lazio credo sia consapevole di non poter più arrivare in Champions. Negli ultimi 90 minuti ci saranno tanti incroci e sarà dura, ma confido nella Lazio. Non credo abbiano intenzione di giocare in Conference League l’anno prossimo. Sarà un’ultima giornata difficile un po’ per tutte. Il Lecce dovrà focalizzarsi sulla Lazio, ma un orecchio sugli altri campi in questo caso si mette sempre”.

