Lazio, Rampulla: "Tutte le gare vanno giocate. Roma e Juve..."

In un'intervista a La Stampa, Michelangelo Rampulla ha parlato della cosa al quarto posto che vede protagoniste Juventus, Roma e Lazio. Ecco di seguito le sue parole: "La premessa doverosa è che tutte le gare vanno giocate e che di facile non c’è nulla. Gli impegni più difficili sono quelli di Juventus, che gioca contro un Venezia che proverà a salvarsi fino alla fine, e Roma col Torino, nonostante i granata non abbiano più nulla da chiedere alla classifica. Ma questo campionato ci insegna che nessuno vuole fare brutta figura".

