Lazio, Gila tra i giocatori più preziosi della Spagna: la classifica - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Transfermarkt Spagna ha stilato una speciale classifica sulla Top XI dei calciatori spagnoli più preziosiche non giocano in Liga e, tra loro, c'è anche il difensore della Lazio Mario Gila.

Un undici che vale in totale 480 milioni con il giocatore biancoceleste valutato 28 milioni. Oltre a Gila della formazione fanno parte Raya dell'Arsenal (40 mln), Pau Torres dell'Aston Villa (40 mln), Pedro Porro del Tottenham (45 mln), Rodri del City (130 mln), Grimaldo del Bayer Leverkusen (40 mln), Nico González del City (40 mln), Merino dell'Arsenal (35 mln), Asensio dell'Aston Villa (20 mln), Aghehowa del Porto (50 mln) e Sainz del Norwich City (12 mln).

