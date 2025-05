Lazio, Rambaudi: "Baroni deve restare! Mandarlo via sarebbe un errore..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista ai microfoni di news.superscommesse.it per l'ex attaccante Roberto Rambaudi, che tra i tanti temi toccati ha parlato anche e soprattutto della stagione della Lazio e del lavoro di Marco Baroni sulla panchina biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Nella mentalità italiana, le coppe sono importanti quando ti qualifichi, poi quando le devi disputare diventano un problema o un alibi per gli insuccessi in Campionato. Io credo che, invece, la Conference League per la Lazio possa essere l’inizio di un innovativo percorso di crescita, con il nuovo allenatore Baroni che ha fatto il massimo con il materiale umano a disposizione. Credo che possano disputare una grande Conference l’anno prossimo, provando a vincerla, ovviamente andando in estate a migliorare il proprio parco giocatori".

"Baroni? Lo stimo tanto e deve restare perché sarebbe un errore grave mandarlo via. Ha fatto un grandissimo lavoro, in pochi pensavano (e mi ci metto orgogliosamente dentro) che avrebbe fatto un’ottima stagione, appena viste le primissime partite. In molti auspicavano il contrario senza conoscerlo, basando il proprio giudizio soltanto su preconcetti errati".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.