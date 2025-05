Torino, Cairo punta la Roma: "Vogliamo fare la partita migliore possibile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel giorno del suo 68° compleanno. In particolare si è soffermato sull'ultima giornata di campionato, dove i granata sfideranno la Roma di Ranieri, in corsa per il quarto posto. Queste le sue parole: "Scudetto? Non faccio il tifo, tifo Toro e basta. Vediamo come va, è un campionato competitivo fino all'ultimo. Quarto posto? Non credo che i tifosi si augurino una vittoria della Roma, noi vogliamo fare la partita migliore possibile. Dobbiamo fare il meglio, l'obiettivo è questo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.