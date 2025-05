Roma, valutato anche Adolf Hutter per la panchina: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

Continua il casting allenatore per la Roma. A fine stagione Claudio Ranieri si ritirerà, per questo i Friedkin da tempo stanno pensando al nuovo tecnico a cui affidare la squadra. Tra i tanti nomi spuntati nei mesi scorsi, non ultimi Nuno Espirito Santo e Klopp, poi smentito, è uscito fuori anche il profilo di Adolph Hutter. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, l'attuale allenatore del Monaco potrebbe rappresentare un'opzione valida per la dirigenza americana.

