UFFICIALE - FIFA, finestra speciale di mercato per i club che parteciperanno al Mondiale

Una finestra speciale di mercato dal 1° al 10 giugno per i club che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club, che prenderà il via a Miami il 14° giugno. La notizia era nota ai più da tempo, ma ora è arrivato anche il comunicato uffiale della FIFA.

Tutte le 20 federazioni affiliate alla FIFA, i cui club parteciperanno al Mondiale per Club, hanno confermato l'apertura di una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno per tutti i loro club affiliati. Il quadro normativo è stato adeguato per uniformare le differenze nei periodi di registrazione, con un'ulteriore possibilità di ingaggiare nuovi giocatori durante il torneo al termine della fase a gironi.

Le federazioni affiliate interessate hanno sede in: Argentina, Austria, Brasile, Egitto, Inghilterra, Francia, Germania, ITALIA, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Portogallo, Arabia Saudita, Sudafrica, Spagna, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.