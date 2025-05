Lazio e non solo, l'Inter è infuriata con gli arbitri: Marotta si farà sentire in FIGC

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il silenzio, la rabbia, poi la testa alla prossima di campionato con il Como. L’Inter sente di aver perso le ultime chance scudetto nel 2-2 di San Siro con la Lazio, al termine del quale nessun tesserato nerazzurro ha parlato con i cronisti. Una decisione che nasce, per quanto fatto filtrare dalla società, dall’insoddisfazione per la gestione arbitrale. Non solo di Chiffi, ma di tutto il campionato.

Sull’insoddisfazione interista si sofferma La Repubblica. Ieri, nel secondo giorno settimanale di allenamento, Inzaghi - che domani dovrebbe riaccogliere in gruppo Frattesi e Lautaro, per poi valutare la loro possibile convocazione in vista della trasferta in casa di Fabregas - non ha tenuto nessun discorso particolare alla squadra ad Appiano Gentile, invitandola solo a giocare. E poi arriverà il momento di parlare. L’allenatore, e lo stesso presidente Beppe Marotta, è convinto però che a rovinare la stagione sia stata anche una serie di decisioni sfavorevoli.

Un’opinione che, scrive il quotidiano, il numero uno nerazzurro sarebbe pronto a portare nel prossimo consiglio federale, dando battaglia per far valere il peso dell’Inter, o quantomeno delle ingiustizie che ritiene di aver subito in stagione. Prima, però, la battaglia è sul campo: l’obiettivo è vincere venerdì sera a Como, sperando in un risultato favorevole da Napoli - Cagliari al Maradona.