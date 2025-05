Calciomercato Lazio | Ioannidis nel mirino: e quel viaggio a Roma ad aprile...

CALCIOMERCATO LAZIO - A un anno di distanza, il nome resta lo stesso. Fotis Ioannidis - Lazio, la pista è sempre quella. È tornata di moda dopo le voci dell'estate scorsa che lo volevano vicino al club biancoceleste. La richiesta troppo alta del Panathinaikos infatti aveva fatto saltare l'affare, con Fabiani che si era poi convinto definitivamente su Dia. Lo stesso è successo anche con il Bologna, che ha infine virato su Dallinga. Il greco però è rimasto nelle idee della società capitolina, anche in vista di un possibile addio del Taty Castellanos in caso di offerte irrinunciabili.

Nello scorso mercato estivo la sua valutazione si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Ora è più bassa (15 milioni), trattabile, visto anche il rendimento diverso avuto dal classe 2000 in questa stagione. In 42 presenze (compresa la Conference league) ha messo a referto 11 gol e un assist, complice anche qualche infortunio di troppo che l'ha tenuto fuori. L'anno scorso era arrivato quasi in doppia-doppia con 23 reti e 9 assist. La Lazio potrebbe tornare all'assalto nelle prossime settimane: dalla Grecia riportano di un emissario biancoceleste volato già ad Atene per trattare.

Su questi rumors ritorna in auge un viaggio proprio di Ioannidis del mese scorso. Per le vacanze di Pasqua, infatti, l'attaccante greco, insieme alla sua fidanzata Eleni Voulgaraki, ha fatto tappa a... Roma. Una coincidenza non da poco, osservando come potrebbe evolversi il suo futuro. Nei prossimi mesi nella Capitale potrebbe davvero tornarci, ma per restarci.

