Lazio, Sana Fernandes saluta il Nac Breda: "Grazie di tutto" - FOTO

Sana Fernandes saluta il Nac Breda e si prepara a tornare alla Lazio. Dopo il prestito di quest'ultima stagione, l'attaccante portoghese ringraziato il club olandese con una storia su Instagram. Farà poi rientro a Formello e verrà valutato dalla società. Questo è ciò che ha scritto: "Ringrazio il Nac Breda per l'esperienza che mi hanno concesso e per tutto il supporto che ho ricevuto in questi mesi. Grazie di tutto!". Di seguito il post.

