Lazio, Petrucci (Sky): "Sono convinto di continuare con Baroni, vi spiego perché"

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la stagione dei biancocelesti e il lavoro di Baroni. Ecco di seguito le sue parole: "Si percepisce sempre il lato negativo. I punti nel girone di ritorno sono quasi gli stessi dell'andata se si batte il Lecce, la percezione diversa te la danno i tanti pareggi casalinghi e l'uscita dall'Europa. Mi piacerebbe sapere quali erano gli obiettivi della Lazio in questa stagione, la società pubblicamente non l'ha mai detto ma si doveva migliorare il piazzamento dello scorso anno e probabilmente ce la farà. Si pretende sempre tanto e si chiede di più, ma bisogna sempre essere realisti e dare degli obiettivi raggiungibili. Qualcuno dirà 'Champions sfumata' ma l'obiettivo non era la Champions, il vero rimpianto è stato uscire in quel modo dall'Europa League. Io sono assolutamente convinto di continuare con Baroni, anche perché cosa avrebbe potuto fare di più?".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.