Serie A | Lazio - Lecce, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere la partita tra la Lazio e il Lecce, in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var da Meraviglia e Piccinini. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Carbone - Peretti

Iv Uomo: Ayroldi

Var: Meraviglia

A. Var: Piccinini

I PRECEDENTI TRA FABBRI E LA LAZIO - Fabbri ha diretto la Lazio in altre 16 occasioni con un bilancio assolutamente favorevole per i biancocelesti e che recita: 11 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Per il fischietto di Ravenna sarà la prima volta in una sfida tra Lazio e Lecce.

