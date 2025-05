Lazio, anche Kozak si ritira: l'annuncio dell'ormai ex attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

Ieri Pepe Reina, oggi tocca a Libor Kozak. Anche l'attaccante ceco ha comunicato il termine della sua carriera da calciatore, annunciando la volontà di appendere gli scarpini al chiodo. La comunicazione, un po' a sorpresa, è arrivata per mezzo del suo profilo Instagram, tramite il quale l'ex attaccante della Lazio ha scritto due semplici parole: "Grazie calcio" e un cuore rosso a concludere la frase.

KOZAK E LA LAZIO - Libor Kozak ha concluso la carriera con la maglia dell'Opava, la stessa da cui lo acquisto giovanissimo la Lazio. In biancoceleste è rimasto per 5 anni, dal 2008 al 2013, segnando 22 gol in 80 presenze e laureandosi anche capocannoniere dell'Europa League nel 2013.

