Lecce, Giampaolo: "Lazio forte, il valore è indiscusso. Ma non vogliamo..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Giampaolo ha parlato tramite i canali ufficiali del Lecce alla vigilia della sfida contro la Lazio. Ecco le sue parole:

Che settimana è stata?

"Una settimana giusta per preparare una partita molto importante, fra quello che abbiamo fatto a Lecce e quello che abbiamo completato a Roma, per essere competitivi e dire la nostra fino alla fine".

Come interpretare la gara con la Lazio?

"Se il campionato si fosse concluso domenica scorsa saremmo allo spareggio. A bocce ferme significa che siamo tutte lì. Bisogna avere equilibrio. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e non dobbiamo fare favori a nessuno, dobbiamo rendere la vita difficile a tutte le squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo".

Quali sono le caratteristiche della Lazio?

"Una squadra forte, ma non possiamo guardare la carta d'identità dell'avversario. Dobbiamo fare una partita di grande spirito. Il valore della Lazio è indiscusso, ma cambia poco".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE