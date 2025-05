Supercoppa Italiana 2025/26, definiti gli accoppiamenti: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lo scudetto al Napoli non è l'unico verdetto arrivato nella serata di ieri. Dopo il trionfo dei partenopei in campionato e quello del Bologna in Coppa Italia, infatti, si definiscono le partecipanti alle final four della prossima Supercoppa Italiana che si giocherà ancora in Arabia Saudita. Il tabellone delle format dunque è ora completo, anche se manca ancora la data e il luogo in cui si giocheranno le sfide.

Gli abbinamenti per le due semifinali saranno quindi Napoli-Milan e Inter-Bologna.

Per ora, ancora quindi non c’è una data per la prossima Supercoppa italiana, nonostante il tabellone sia completo. “Per la Supercoppa, speriamo di non giocarla a dicembre. Se, come ci auguriamo, l’Inter dovesse vincere la Champions dovrà giocare la Coppa del mondo per club FIFA e la nostra Supercoppa slitterebbe a gennaio. Fino al 31 maggio quindi non sapremo quando collocarla”, ha spiegato nei giorni scorsi il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

