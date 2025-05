Calciomercato Lazio | Zaccagni piace al Napoli: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Lo Scudetto torna a Napoli dopo appena due anni. Un successo targato Antonio Conte, un allenatore vincente e dal risultato garantito. Nonostante malumori e incomprensioni, nonostante l'addio di Kvaratskhelia e il mancato sostituto, Napoli ha vinto. De Laurentiis se la gode, il rapporto con il tecnico è in bilico e non è certo che si proseguirà insieme ma intanto si iniziano a gettare le basi per l'anno prossimo.

L'obiettivo è migliorare la squadra per cercare di ripetersi, i nomi attenzionati sono importanti. Si è parlato di Beukema come rinforzo per la difesa, ma i nomi più concreti sono sicuramente quelli di De Bruyne e David, ma non finisce qui. Come riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, al Napoli piace molto Mattia Zaccagni, esterno d'attacco della Lazio e capitano della squadra biancoceleste. Come già detto, Kvaratskhelia non è stato sostituito, il profilo del nazionale azzurro potrebbe essere l'ideale per la fascia sinistra partenopea.

Il contratto è ancora lungo, Zac ha una posizione centrale nel progetto Lazio e più volte ha manifestato la volontà di rimanere a Roma e di combattere per questi colori. C'è apprezzamento da parte del Napoli, sono mesi che i partenopei corteggiano l'ex Hellas Verona, chissà che in estate non possano tornare a bussare alla porta di Lotito con intenzioni più concrete. Ad oggi è solo una manifestazione d'interesse.