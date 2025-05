Napoli, i tifosi non dimenticano Pedro: l’omaggio al Maradona

TUTTOmercatoWEB.com

Il Napoli trionfa al Maradona in una serata magica per i tifosi azzurri. La squadra di Conte alza al cielo lo scudetto, il quarto della sua storia, dopo aver battuto il Cagliari per 2-0 e aver vana la vittoria dell’Inter a Como.

Di fatto il Napoli aveva lo scudetto in tasca già dalla scorsa giornata di campionato in virtù del pareggio dell’Inter contro la Lazio che ha di fatto impedito ai nerazzurri di scavalcare la squadra di Conte fermata sul pari dal Genoa.

La doppietta di Pedro con il rigore trasformato nel finale che ha fissato il punteggio sul 2-2 ha mandato in paradiso il Napoli con i tifosi che hanno celebrato lo spagnolo come un eroe. Striscioni, statuette, foto, sono comparse in tutta la città e anche durante la festa scudetto al Maradona i supporter non hanno potuto che ringraziare ancora una volta lo spagnolo. Come? Intonando la celebre canzone di Raffaella Carrà che ha risuonato in tutto lo stadio.