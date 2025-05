Lazio, intesa tutta greca tra Ioannidis e Mandas: l'indizio social accende il mercato

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Quello di Fotis Ioannidis è il nome più caldo degli ultimi giorni per l'attacco della Lazio. Il centravanti del Panathinaikos, già nel mirino dei biancocelesti la scorsa estate, è tornato nella lista dei desideri del club, che vorrebbe prendere un altro attaccante da alternare a Castellanos. In caso di arrivo nella Capitale, Ioannidis ritroverebbe Christos Mandas, suo compagno già in nazionale, che sicuramente potrebbe giocare un ruolo nel convincere il centravanti a scegliere la Lazio.

Il calciomercato è ancora distante e una trattativa deve ancora essere intavolata, ma Mandas e Ioannidis hanno già iniziato a seguirsi sui rispettivi profili Instagram. Semplice feeling tra greci o indizio di mercato?

