Calciomercato Lazio | Gila ambito in Premier League: è già pronta un’offerta

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La stagione è giunta al termine, domenica sarà l’ultima partita anche per la Lazio che poi saluterà i tifosi dando loro appuntamento a dopo l’estate. Per qualcuno sarà un arrivederci per qualcun altro potrebbe essere un addio, sta arrivando il mercato e si sa che potrebbe regalare colpi di scena inaspettati. Molto dipenderà dal raggiungimento o meno dell’obiettivo Europa, senza Champions o Europa League c’è il rischio che qualche pezzo pregiato possa partire e, come si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gila è tra gli indiziati.

In Premier in due club avrebbero messo gli occhi sul difensore, in Spagna hanno rilanciato l’interesse del Bournemouth a cui si sarebbe aggiunto il Brighton da un mese. Quest’ultimo, riferisce il quotidiano, avrebbe in mente l’idea di mettere sul piatto tra 30-35 milioni di euro per convincere Lotito che dovrà fare i conti col Real Madrid. I Blancos infatti, si sono riservati metà incasso sulla futura rivendita. Per questo, se le proposte fossero sarebbe meglio così da consentire al patron di giocare al rialzo per avere un ricavo esiguo rispetto al complessivo. Lo spagnolo vaglierà ogni offerta spinto dalle grandi ambizioni. Di rinnovo non si è mai parlato al momento, la scadenza è fissata al 2027. Il discorso potrebbe essere affrontato a fine mercato se non dovessero arrivare offerte o se quelle che che arriveranno non saranno ritenute adeguate.

