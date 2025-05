Fiorentina, Palladino ci crede: "Siamo motivati, se vinciamo e la Lazio perde..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

La Fiorentina chiuderà la sua stagione a Udine con la speranza di raggiungere per la quarta stagione consecutiva la qualificazione in Conference League. Per farlo dovrà battere l'Udinese e, allo stesso tempo, sperare in un passo falso della Lazio.

In merito si è così espresso il tecnico della viola Palladino in conferenza stampa: "Motivazioni? Sì, ne abbiamo tante. Abbiamo ancora degli obiettivi da centrare, con una sconfitta della Lazio e una nostra vittoria. La posizione di classifica per noi è importante, anche per iniziare la Coppa Italia dagli ottavi".

