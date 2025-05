Como, finale di carriera disastroso per Reina: espulso contro l'Inter

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina nel peggiore dei modi la carriera di Pepe Reina, l'ex portiere della Lazio, al 47' della partita tra il Como e l'Inter viene espulso per un intervento in ritardo, e da fuori area, su Mehdi Taremi che lo aveva scartato. Dopo esser stato richiamato dal Var, l'arbitro Massa ha deciso di optare per il cartellino rosso, macchiando l'ultima in carriera di un portiere che ha fatto la storia del calcio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.